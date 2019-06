(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 27 GIU - L'aeroporto di Roma Fiumicino ha ospitato oggi l'anteprima del Premio Ischia internazionale di Giornalismo assegnato, quest'anno, a Grigory Pasko, giornalista e ufficiale della flotta russa del Pacifico che, nel 1993, documentò lo sversamento illegale di rifiuti radioattivi nel Mar del Giappone. L'incontro del premiato con la stampa italiana, si è svolto nella hall partenze del terminal 3 dove è ospitata la mostra dedicata ai 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci che ha fatto quindi da splendida cornice all’evento che, per questo, ha richiamato l’attenzione di molti passeggeri in transito. In un incontro moderato dal giornalista, Mauro Iovino, Pasko, che, tra l’altro è co-fondatore dal 2011 della Comunità per il Giornalismo Investigativo-Fondazione 19/29, si è detto "Molto contento e onorato di poter ricevere un premio così prestigioso e lieto che sia stato istituito". Rispondendo alle domande dei giornalisti, Grigory Pasko, ex ufficiale della Marina russa, ha poi riferito che "Il Mondo moderno oggi, purtroppo, si ricorda dell'ambiente soltanto quando accadono delle catastrofi". Proprio come quella da lui documentata nel '93. Pasko in seguito fu arrestato, scontando 4 anni di carcere in Russia, perché aveva documentato e realizzato un film sullo smaltimento illegale in mare delle scorie radioattive.

"La strada per arrivare a ricevere un premio internazionale prestigioso come questo è stata davvero lunga faticosa, difficile per uno come me che si occupa da sempre di giornalismo investigativo - ha riferito Pasko - E se è vero che nel Mondo, in genere questo tipo di giornalisti non sono molto amati, in Russia sono davvero odiati. Ad un mio collega hanno tentato di incastrarlo inserendogli dei narcotici nella propria borsa; altri miei tre colleghi con cui ho lavorato sono morti, proprio come Anna Stepanovna Politkovskaja". Se oggi temo per la mia vita? "La paura si ha in genere per quello che non conosciamo - ha replicato il giornalista russo - ma io non ho paura di morire. Certo - ha concluso - mi preoccupo, perché dal Potere che c’è oggi in Russia mi aspetto di tutto...".

Dopo l'anteprima dioggi nello scalo romano, la cerimonia di consegna dei premi si terrà domani a Lacco Ameno. (ANSA).