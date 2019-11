André Aciman all'anteprima di Libri Come

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Andrè Aciman sarà il protagonista, il 21 novembre, dell'Anteprima di Libri Come, la festa del libro e della lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma, con 'Cercami', il suo nuovo libro, pubblicato da Guanda.

Nel romanzo, l'autore di 'Chiamami col tuo nome', diventato un best seller internazionale grazie anche all'omonimo film diretto da Luca Guadagnino, torna a raccontare le vite di Elio e Oliver.

Ormai trentenne Elio in 'Cercami' è un pianista e docente al conservatorio di Parigi. Mentre Oliver, che ha 42 anni, è un professore universitario con due figli adolescenti. Stelio, il padre di Elio, separato dalla moglie afflitta da demenza senile, troverà un nuovo amore.

Nel corso della serata sarà annunciato anche il tema di Libri Come 2020. (ANSA).