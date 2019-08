Amazzonia, il Brasile accetta 10 milioni di sterline dalla Gran Bretagna

Il governo brasiliano ha accettato una donazione di 10 milioni di sterline (circa 11 milioni di euro) del Regno Unito per finanziare la lotta contro gli incendi forestali in Amazzonia. Lo ha reso noto durante la notte scorsa il ministero degli Esteri del paese sudamericano. Fonti del dicastero citate da G1 - il sito news della Globo - hanno detto che l'offerta di assistenza è stata presentata martedì da un rappresentante del primo ministro britannico Boris Johnson al ministro brasiliano degli Esteri, Ernesto Araujo, che l'ha accettata. Le stesse fonti hanno precisato che deve ancora essere stabilito "a livello tecnico" come si procederà con la donazione, che potrà essere portata a termine solo se "risponde agli orientamenti del governo brasiliano". L'invio dell'assistenza britannica non è stato ancora confermato dalla presidenza brasiliana. Il portavoce del presidente Jair Bolsonaro, Otavio Rego Barrios, ha detto martedì sera che "qualsiasi risorsa che venga dall'estero per aiutarci nella nostra attuale lotta contro gli incendi è benvenuta", aggiungendo però che risulta "essenziale che chi promuove donazioni capisca che la gestione di queste risorse, finanziarie o di altro tipo, è competenza del governo brasiliano".

In collaborazione con: