Coppa Italia: 9-8 al Frosinone dopo rigori, Venezia ai 16/i

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Il Venezia si è qualificato per i sedicesimi di finale della Coppa Italia battendo il Frosinone per 9-8 dopo i rigori (0-0 dopo i tempi regolamentari, 1-1 dopo i supplementari) in una partita dei 32/i giocata al Paolo Mazza di Ferrara. Nei supplementari i ciociari erano andati in vantaggio con Gori, ma il Venezia aveva pareggiato con Di Mariano su rigore.

Nelle altre sfide per i 32/i di Coppa Italia, l'Empoli si è qualificato battendo il LR Vicenza per 4-2 (3-1). (ANSA).