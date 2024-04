Incendio in hotel nel Veronese, evacuate 700 persone

Circa 700 persone sono state evacuate da un albergo di Villafranca di Verona dove nella notte è divampato un incendio. L'allarme all'Hotel Antares è scattato poco prima dell'una della scorsa notte, da una stanza al secondo piano della struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con i Carabinieri e i sanitari del Suem 118, che hanno preso in cura sei ospiti dell'albergo che lamentavano principi di intossicazione. Tutti hanno rifiutato però di recarsi in ospedale. Dopo le verifiche dei pompieri, che hanno accertato come non vi fossero altre fonti di pericolo, tutti gli ospiti sono rientrare nelle loro camere.



