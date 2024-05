Meloni, nella chat di classe commento e partecipo alle votazioni

Giorgia Meloni e la chat dei genitori della classe di sua figlia Ginevra. La premier ha raccontato anche questo aspetto della sua vita privata nella puntata del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. "Sono diventata presidente del Consiglio quando Ginevra iniziava la prima elementare. Sto nella chat, ma non riesco a frequentare quasi mai le mamme della classe - spiega -. Nella chat commento, dico la mia, voto quando mettono le votazioni, partecipo quando posso. Faccio la mamma, insomma".

La Leader di FdI rimarca poi la "solidarietà" ricevuta dalle mamme delle compagne della figlia. "È tipica tra le mamme, non è neanche una questione di adesione politica. Io non so cosa votino molte delle mamme della classe di Ginevra ma - spiega - fanno sempre del loro meglio per darmi una mano. Sanno che alle feste non posso andare e si offrono di portare Ginevra".



