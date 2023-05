Giacomo Possamai investito sindaco di Vicenza

Investitura oggi pomeriggio, in Sala degli Stucchi a Palazzo Trissino, per il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai.

Il neo-primo cittadino è giunto nella sede municipale qualche minuto prima delle 15.30 ed è stato accolto nell'atrio di ingresso da un lungo applauso. Poco dopo si è presentato in Sala Stucchi per la proclamazione a sindaco, con la lettura del dispositivo e l'annuncio ufficiale dato alle 15.40, quando gli è stato messo al collo il tricolore.

"Ci tenevo a salutare la città, so che con la mia squadra ci attende un lavoro impegnativo ma rispetteremo le promesse fatte", ha detto al termine. (ANSA).



Agenzia ANSA Possamai vince il ballottaggio a Vicenza con il 50,5% - Veneto Il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai ha vinto il ballottaggio per il Comune di Vicenza, con il 50,5% delle preferenze. Sconfitto il sindaco uscente del centrodestra, Francesco Rucco, che ha ottenuto il 49,5. (ANSA)