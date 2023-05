I Pooh negli stadi di Roma e Milano, ospiti straordinari Il Volo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il Volo ospiti straordinari dei Pooh per i due appuntamenti live negli stadi di quest'estate, il 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo essere stato ospite del concerto del trio all'Arena di Verona, il gruppo ha invitato Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ad esibirsi nei due live negli stadi di Pooh - Amici x Sempre. I Pooh torneranno poi live settembre per tre serate all'Arena di Verona e nel mese di ottobre saranno impegnati in quattro concerti nei principali palasport.

Queste tutte le date: 6 luglio Stadio G. Meazza - Milano, sold out; 15 luglio Stadio Olimpico - Roma; 29 settembre Arena di Verona, sold out; 30 settembre Arena di Verona, sold out; 1 ottobre Arena di Verona; 6 ottobre Mediolanum Forum - Milano; 7 ottobre Unipol Arena - Bologna; 13 ottobre Pala Alpitour - Torino; 14 ottobre Nelson Mandela Forum - Firenze. Per info sugli eventi (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): www.friendsandpartners.it.

Sul palco Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia, tra cui Amicixsempre, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. (ANSA).