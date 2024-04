Accoltellato dal fratello, uomo grave nel trevigiano

Un uomo di circa 50 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso per le ferite riportate nel corso di una lite con il fratello, che lo avrebbe accoltellato nella loro abitazione di Villorba (Treviso).

In base alle ricostruzioni, durante l'alterco sarebbe spuntata un'arma da taglio con la quale sono state provocate le ferite alla vittima e che hanno reso necessario il ricorso al Suem 118.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il presunto aggressore, anch'egli 50enne, è stato allontanato dall'abitazione su disposizione della magistratura.



