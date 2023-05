Consorzio Vini Valpolicella conferma Marchesini presidente

Il nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella ha confermato all'unanimità Christian Marchesini alla guida dell'ente di tutela della denominazione per il prossimo triennio.

L'elezione è avvenuta oggi nel corso della prima seduta di insediamento dell'organo esecutivo e di gestione dopo il rinnovo delle cariche del 23 maggio scorso da parte dell'Assemblea dei soci.

Il CdA ha espresso anche i vicepresidenti del Consorzio: Mauro Bustaggi di Corte Figaretto e Andrea Lonardi di Angelini Wines and Estates, anch'essi eletti all'unanimità. (ANSA).