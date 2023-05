Raduno a rischio risse sul Garda, controlli e segnalazioni

Per il rischio di un raduno non autorizzato che sembra potersi svolgere il prossimo 2 giugno a Peschiera del Garda (Verona), la Polizia di Stato sta monitorando tutte le piattaforme social, e a scopo preventivo sono stati segnalati alla Digos di Verona cinque giovani intenzionati a partecipare con modalità violente.

Oggi - informa la Questura scaligera - sono state eseguite le perquisizioni a carico dei cinque, con l'ausilio delle Digos di Milano, Vicenza e Rovigo. si tratta di tre giovani italiani e quattro stranieri, tra 16 ed 26 anni, due dei quali residenti a Verona. Tre di questi sono già noti alle forze di Polizia per essersi resi responsabili di vari reati e per gravitare all'interno delle "bande giovanili". Sono stati convocati i loro genitori come responsabili delle loro azioni.

Lo scorso anno, sul lungolago di peschiera si era svolto una sorta di 'raduno' spontaneo con centinaia di giovani convocati via social, episodi di danneggiamenti e disturbo ai turisti e residenti. (ANSA).