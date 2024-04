E' italiana la montagna russa più alta al mondo,firmata Zamperla

Porta la firma italiana la montagna russa a triplo lancio più alta e veloce al mondo, quella dell'azienda vicentina costruttrice di giostre meccaniche Zamperla. I vagoni sul Top Thrill 2, inaugurato dopo 2 anni di lavoro, nel parco divertimenti di Cedar Point a Sandusky, Ohio, viaggiano a 193 chilometri all'ora a 128 metri di altezza. "Chiamateci pure giostrai, è quello che facciamo da tre generazioni - commenta il presidente e ceo Antonio Zamperla - questo progetto significa moltissimo per i nostri 450 dipendenti, entusiasti di aver portato sul mercato globale la nuova generazione di tecnologie nella progettazione dei roller coaster".

Il Top Thrill 2 "presenta tre lanci adrenalinici, ciascuno con momenti di airtime (ovvero la sensazione di assenza di peso), oltre al lancio all'indietro più veloce del mondo: il primo lancio, in avanti porta i passeggeri a 119 km/h, il secondo, indietro a 163 km/h e il terzo lancio, in avanti a 193 km/h. "Il progetto è stata una vera e propria partnership tra il team di ingegneri Roller Coaster di Zamperla e Cedar Point" spiega Alberto Ferri, Direttore della Roller Coaster Business Unit Zamperla: ne sono nati un telaio fresato in alluminio e privo di saldature, ruote giganti, da 530 millimetri, il doppio di un coaster in acciaio, per sostenere le alte velocità e rispondere alla necessità di dissipare energia, fibra di carbonio per rendere il treno più leggero e dargli il design aerodinamico di un'auto da corsa.

Cedar Point che la ospita è il secondo parco divertimenti più antico del Nord America, con 68 attrazioni, tra le quali 18 montagne russe. E' di proprietà e gestito da Cedar Fair Entertainment Company, uno dei più grandi operatori di parchi divertimenti e resort del mondo (11 parchi divertimento, quattro diversi parchi acquatici all'aperto e alloggi resort per un totale di oltre 2.300 camere e oltre 600 piazzole per camper di lusso).



