Asl Tc cerca 28 volontari per aiutare utenti per servizi web

(ANSA) - FIRENZE, 10 AGO - L'Asl Toscana centro cerca 28 operatori volontari, con il nuovo bando per il Servizio civile, da impegnare nel progetto 'Scd Digitalizziamoci: verso una comunità competente', finalizzato ad aiutare gli utenti a utilizzare i servizi online dell'Azienda sanitaria. Dei complessivi 28 posti 13 sono riservati a Firenze, 6 a Prato, 5 a Pistoia e 4 Empoli.

Gli interessati, spiega la Asl, devono avere un'età compresa tra i 18 e 28 anni, e presentare la domanda (solo on line) entro il 30 settembre prossimo. Il Servizio civile ha una durata di 12 mesi e una volta superata la selezione gli operatori volontari saranno impiegati nei progetti per 25 ore settimanali da effettuarsi nell'arco di cinque giorni, dopo aver svolto la formazione generale e specifica. L'assegno mensile è pari a 444,30 euro.

Il programma presentato dall'Azienda Usl Tc 'Scd Digitalizziamoci: verso una comunità competente' comprende due progetti: 'Digitalizzazione? Che bello, da casa posso fare anch'io!', sarà realizzato con 13 Volontari (7 posti per Firenze, 3 per Prato, 3 per Pistoia); 'Il Digitale di Aiuto al cittadino' con 15 Volontari (6 posti per Firenze, 3 per Prato, 2 per Pistoia e 4 per Empoli) di cui 5 posti riservati a Giovani con minori opportunità. I giovani volontari, dopo un percorso formativo specifico, come 'facilitatori digitali' potranno contribuire, si spiega, "a diffondere la culturale digitale affinché il digitale non sia percepito come un ostacolo ma come uno strumento che permetta al cittadino di esercitare e tutelare i propri diritti. I progetti si propongono di creare dei punti di facilitazione presso le sedi individuate e itineranti per venire incontro alle categorie dei cittadini più fragili.

L'obiettivo principale è di educare gli utenti del sistema sanitario alla fruizione autonoma dei dispositivi e dei servizi digitali essenziali messi a disposizione dal Sistema sanitario regionale e non solo". (ANSA).