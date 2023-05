La marcia a Barbiana sulle orme di don Milani

(ANSA) - VICCHIO (FIRENZE), 27 MAG - E' partita a Vicchio (Firenze) la 22ma edizione della Marcia a Barbiana, manifestazione che quest'anno si svolge in concomitanza con l'avvio delle celebrazioni del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, e la presenza a Barbiana del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ad aprire la marcia gli interventi dell'assessore del Comune di Vicchio Rebecca Bonanni, del coordinatore della Marcia Perugi Assisi-Marcia della pace e della fraternità Flavio Lotti, del presidente dell'Istituzione Don Lorenzo Milani Leandro Lombardi, e di Giovanni De Gara, l'artista autore dell'installazione "Eldorato", che con le coperte termiche color oro utilizzate per l'accoglienza dei migranti ricopre le porte delle chiese di Vicchio e di Barbiana. Sono seguite letture da parte degli studenti dell'Istituto comprensivo di Vicchio, autori del libretto "Don Milani e la Scuola di Barbiana… appassionatamente attenti al presente e al futuro". Poi i partecipanti hanno mosso i primi passi per raggiugere il lago Viola e da qui Barbiana.

