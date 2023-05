Accoltella la moglie a Prato, donna non in pericolo di vita

(ANSA) - PRATO, 23 MAG - E' ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita la donna di 79 anni accoltellata in casa questa mattina a Prato dal marito 75enne, che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Al momento, riferisce la questura in una nota, non sono ancora chiari i motivi del gesto, sebbene non si escluda che l'uomo abbia agito in preda ad un gesto d'impeto, al momento non spiegabile.

La polizia è intervenuta questa mattina alle 6 nell'abitazione della coppia, allertata poco prima da una telefonata dell'uomo che in stato di agitazione riferiva di avere accoltellato la propria moglie all'interno della loro abitazione. Gli agenti hanno trovato il 75enne con indosso i vestiti ancora sporchi di sangue mentre la moglie presentava ferite da arma da taglio in varie parti del corpo, ed è stata subito portata in ospedale.

Sul posto è stato trovato, e posto sotto sequestro, il coltello utilizzato dal marito. Accompagnato in questura e sottoposto ad interrogatorio di garanzia, l'uomo è stato poi dichiarato in arresto e condotto in carcere, in attesa di convalida della misura precautelare. (ANSA).