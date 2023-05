Big alla carica di Pistoia Blues: Rudd, Hackett, Ana Popovic

(ANSA) - PISTOIA, 17 MAG - Xavier Rudd, Steve Hackett, Baustelle, Wolfmother, Ana Popovic. E ancora, Damien Rice, Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Dirty Honey, Lindsey Stirling. Ci sono tutti i big annunciati nel programma definitivo della 42/a edizione di Pistoia Blues Festival, uno dei più longevi d'Italia, che vedrà anche quest'anno alternarsi sul palco di piazza Duomo grandi artisti all'insegna della qualità, della ricerca sonora, delle grandi emozioni che possono regalare il rock, il folk ed il blues più raffinato. Concerti dal 5 al 12 luglio nella città toscana per un'edizione di grandi ritorni a Pistoia, spiegano i promotori. Come la leggenda dei Genesis, Steve Hackett, che esalterà le sue indimenticabili progressioni nella cornice medievale della piazza, o l'estro dell'irlandese Damien Rice, con il suo folk intimo ed anticonformista. Attesa anche la blueswoman d'eccellenza Ana Popovic. Prime volte in assoluto sul palco di Pistoia blues invece per Fiorella Mannoia con Danilo Rea, i toscani Baustelle, Xavier Rudd (l'australiano aprirà la kermesse il 5 luglio), Wolfmother, Lindsey Stirling.

"Abbiamo puntato, con il poco tempo a disposizione che avevamo, ad un festival di grande qualità con tanti ospiti sia italiani che internazionali - afferma Giovanni Tafuro dell'Associazione BluesIn - Dal blues al folk, dal rock al cantautorato d'autore.

Una settimana di grandi concerti con interpreti che hanno fatto la storia della musica e artisti che per la prima volta saliranno sul palco pistoiese". Si aggiungono al cast la band italiana Il Muro del Canto, l'australiano del folk costiero e dei furgoni che marciano centinaia di miglia sulle strade dei canguri, Jack Botts, Moreno Delsignore, Maurizio Pirovano, il partenopeo Gennaro Porcelli che suona il 9 luglio, stessa data della band di Los Angeles Dirty Honey. (ANSA).