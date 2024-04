Controlla ruota del furgone e scivola in scarpata, morto

La salma di uomo di 49 anni, di cui non si avevano notizie da ieri, è stata recuperata oggi intorno alle ore 14, nei pressi di un torrente in località Treppio, nel comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, l'uomo sarebbe scivolato lungo una scarpata di 15 metri, dopo essere sceso dal furgone di cui era alla guida, che è stato trovato lì vicino, con una ruota fuori dalla carreggiata. È probabile che il 49enne, originario della provincia di Prato, che da circa un anno si era trasferito nel paese montano, sia sceso dal mezzo per controllare cosa fosse successo perdendo l'equilibrio e finendo rovinosamente sul greto del torrente.

A dare l'allarme sarebbe stato un suo collega ieri sera, non vedendolo rientrare. Scattate le ricerche, intorno alle 13 di oggi è stata individuata la salma. Una volta constatato il decesso e avuto il nullaosta per la rimozione dal luogo dell'incidente, il corpo dell'uomo è stato recuperato tramite barella toboga dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma e ai pompieri, sono intervenuti una squadra di tecnici del Soccorso alpino della stazione Appennino e personale sanitario.



