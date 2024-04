25 aprile, in piazza Signoria Massini legge Scurati

Si è aperto con la lettura del monologo di Scurati, da parte dell'attore Stefano Massini dall'arengario di Palazzo Vecchio la cerimonia per il 25 aprile in piazza della Signoria che, ha detto il sindaco Dario Nardella, fazzoletto rosso al collo, "in dieci anni non avevo mai visto così piena". Tra i presenti anche sostenitori della Palestina con bandiere palestinesi e uno striscione con scritto 'Gaza è un genocidio'. 'Palestina libera' si è sentito risuonare più volte anche durante il corteo da piazza dell'Unità d'Italia, dove le celebrazioni sono iniziate con la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti e i discorsi pronunciati da rappresentanti di varie fedi religiose: unico assente l'iman Izzedin Elzir perchè, come spiegato da lui stesso, è all'estero.

Nel corteo anche qualche bandiera ucraina. Prima di leggere il monologo Massini ha ringraziato tra gli altri anche "chi non la pensa come me e grazie agli antifascisti ha modo di dirlo". Due minuti di applausi hanno poi accompagnato la file del monologo.

L'attore, guardando la piazza della Signoria ha quindi aggiunto "di non averla vista così piena se non quando" ci fu la manifestazione per l'attentato di via dei Georgofili nel 1993.

"Le due cose sono connesse - ha aggiunto - La democrazia va difesa non solo dalle bombe ma anche dalle parole" che suonano come bombe. Citando poi la dichiarazione del premier Giorgia Meloni sui social - "la fine del fascismo pose le basi per la democrazia" - ha precisato: "La fine del fascismo grazie agli antifascisti pose le basi della democrazia".

Tra i presenti alle celebrazioni per il 25 aprile anche i candidati sindaco per le prossime comunali di giugno a Firenze Sara Funaro, che corre per il centrosinistra, e Eike Schmidt, fazzoletto dell'Aned al collo, sostenuto dal centrodestra. Tra i presenti anche il candidato di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi. A parlare dall'arengario dopo Massini il sindaco Nardella, tre studenti di scuole superiori fiorentine aderenti al Progetto "Percorsi resistenti. Snodi, luoghi, protagonisti della lotta di liberazione nel territorio fiorentino", realizzato dall'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea e la presidente di Anpi Firenze Vania Bagni.

Il monologo di Scurati è stato letto tamani durante le celebrazioni per il 25 aprile anche a Livorno dal sindaco Luca Salvetti, a Prato dal sindaco Matteo Biffoni e a Empoli dalla sindaca Brenda Barni i.



