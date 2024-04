Poliziotto ferito da sasso lanciato, arrestato tifoso Carrarese

Un giovane tifoso della Carrarese è stato arrestato, in flagranza differita, dopo che domenica scorsa, 21 aprile, un poliziotto in servizio a Lucca per il derby fra Lucchese e Carrarese, è rimasto ferito in modo non grave - 7 i giorni di prognosi - dopo essere stato colpito da un sasso lanciato da un ultrà. Quest'ultimo è stato poi identificato per l'arrestato, finito ai domiciliari per i reati di lancio di materiale pericoloso e lesioni personali aggravati perché commessi contro un pubblico ufficiale in servizio e in occasione di una manifestazione sportiva. Il tifoso è stato inoltre segnalato per il reato di travisamento in quanto avrebbe cercato di nascondere il volto con una mascherina. Stamani il gip ha convalidato l'arresto: il giovane è poi tornato in libertà con obbligo di firma.

Tutto è avvenuto nella zona della stazione ferroviaria dove un gruppo di tifosi ospiti, arrivato in treno, avrebbe prima cercato di aggredire quattro uomini di origine nordafricani, scambiandoli per supporter lucchesi, poi si è diretto verso un parcheggio alla ricerca dell'eventuale presenza di ultrà rossoneri. Mentre le forze dell'ordine erano intente a riportare la situazione alla calma e a indirizzare i tifosi verso gli autobus predisposti per il trasporto verso lo stadio, un tifoso della Carrarese avrebbe lanciato un sasso di grandi dimensioni nella direzione degli agenti, colpendo un operatore della squadra tifoserie della Digos di Massa. I supporter della Carrarere sono stati indirizzati allo stadio dove il pomeriggio è trascorso senza particolari problemi. La Digos di Lucca ha avviato le indagini per identificare l'autore del lancio del sasso, identificato poi grazie anche ai video girati dalla Scientifica e in collaborazione con la Digos di Massa Carrara.





