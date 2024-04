Falso necrologio per sindaco del Fiorentino

Un falso necrologio che annuncia la morte di Giampiero Fossi, sindaco di Signa, comune del Fiorentino, è stato affisso nella cittadina. Dallo stesso testo il gesto sembra collegarsi a polemiche sulla gestione dei cimiteri. "È venuto a mancare all'affetto dei parenti dei defunti del cimitero di San Mauro", si legge nel necrologio il "caro Giampiero Fossi, vedovo Cimiteri Srl. Ne danno il 'triste' annuncio i parenti dei defunti del cimitero di San Mauro. Le esequie e la tumulazione avverranno nel cimitero di San Mauro, quando sarà risanato. La salma verrà imbalsamata ed esposta presso Villa Alberti. Non fiori, ma fondi per il risanamento dei loculi presso il cimitero di San Mauro".

""Un atto vigliacco e vergognoso", commenta il segretario dei Dem toscani, il deputato Emiliano Fossi che esprime solidarietà al sindaco e anche al "giornalista Pierfrancesco Nesti" citato nel necrologio. "Tappezzare una delle vie principali del paese con dei finti necrologi è una minaccia spaventosa, oltre che vile", ha detto ancora Fossi. "Sono vicino a Pierfrancesco e a Giampiero, fare il sindaco è un mestiere bellissimo, ma purtroppo anche esistono questi momenti terribili che te ne fanno dubitare. Forza, continua sulla tua strada a testa alta".

"Ancora una minaccia, purtroppo, é stata vigliaccamente affissa contro il sindaco Giampiero Fossi e il giornalista Pierfrancesco Nesti - scirve il Pd di Signa su Fb -. Stavolta all'ingresso di Villa Alberti e in via Beata Giovanna, ignoti rivolgono ingiurie e minacce inquietanti. Proprio oggi, nel giorno in cui si celebra la Liberazione e i valori che questa rappresenta, questo vile atto è uno sfregio ancora più grave. Il Partito Democratico è vicino e solidale con Giampiero Fossi Sindaco e Pier Francesco Nesti vittime di un clima inaccettabile".

