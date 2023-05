Calcio: Fiorentina batte Udinese 2-0 e torna a vincere

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - La Fiorentina torna a vincere in campionato dove è troppo indietro coi punti (2-0 sull'Udinese) e si prepara al meglio per la semifinale di ritorno di Conference League, giovedì prossimo a Basilea dove dovrà provare a ribaltare il 2-1 subito in casa. I tre punti conquistati oggi la consolidano all'ottavo posto in condominio con altre formazioni.

Castrovilli ha sbloccato dopo sette minuti, Bonaventura ha chiuso al 90' prima di essere espulso insieme a Pereyra a partita ormai conclusa, quando sul campo si è acceso un accenno di rissa. I viola si sono presentati con ben nove cambi nella formazione rispetto alla sfida di coppa di giovedì scorso. Unici confermati Biraghi e Ikonè, in porta spazio a Cerofolini alla seconda da titolare dopo il debutto con la Sampdoria. I gol: vantaggio con Castrovilli al 7' pronto a raccogliere un intervento errato di Becao poco dopo che i viola avevano colpito un palo con Duncan da 25 metri, raddoppio di Bonaventura al 90' che segna dopo una finta finalizzando un'imbeccata di Castrovilli. Tra i momenti salienti, nel primo tempo Biraghi aveva sfiorato il raddoppio su punizione e Brekalo ha colpito un palo dopo aver saltato il portiere. Proteste della Fiorentina per un atterramento di Kouamé ma il Var ha mostrato il suo fuorigioco. Nella ripresa l'unica vera occasione dell'Udinese al 34' quando il neo entrato Vivaldo ha preso il palo da vicino. La Fiorentina ha spinto con Gonzalez che non sfrutta tre occasioni buone, poi mette al sicuro il risultaton Bonaventura allo scadere. (ANSA).