Premio Ceppo racconto, vince Mosca con 'Chiromantica medica'

E' Alessio Mosca il vincitore della 68/a edizione del premio Ceppo Racconto con 'Chiromantica medica' (Nottetempo, 2022).

Lo scrittore è stato premiato oggi alla Biblioteca San Giorgio a Pistoia, con la votazione in diretta della giuria dei giovani lettori under 35. Ha ricevuto il riconoscimento da Paolo Fabrizio Iacuzzi, direttore e presidente del premio letterario internazionale Ceppo. La cerimonia si è svolta alla presenza di Gabriele Sgueglia, assessore alle politiche giovanili del Comune di Pistoia e Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Mosca, nato a Roma nel 1990, fa il medico e si sta formando come psichiatra e psicoterapeuta: 'Chiromantica medica', segnalato al premio Calvino 2021, è il suo libro d'esordio.

Gli altri finalisti erano: Giovanna Di Marco, 'La sperta e la babba' (Caffèorchidea) e Ezio Sinigaglia, 'L'amore al fiume (e altri amori corti)' (Wojtek). La 68/a edizione del premio letterario internazionale Ceppo, il primo premio italiano dedicato al racconto, è realizzata con il patrocinio del ministero della Cultura, con il sostegno di Fondazione Caript e Fondazione Chianti Banca, grazie alla compartecipazione del Comune di Pistoia con la Biblioteca San Giorgio, del Consiglio regionale della Toscana, nell'ambito della Festa della Toscana, e della Regione Toscana.



