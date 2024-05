Vescovo Pistoia, 'vigliaccheria scritte no vax a cimitero'

"Stupidità, vigliaccheria, ignoranza, malvagità, non ci sono parole per qualificare il gesto ignobile di chi ha imbrattato le mura del camposanto urbano con scritte ingiuriose e cretine, proprio nel momento in cui il corpo di un figlio generoso e buono di questa terra veniva deposto in quel luogo". Così il vescovo di Pistoia e Pescia, Fausto Tardelli, in una nota, in riferimento alle scritte attribuibili ai gruppi no vax che sono state rinvenute ieri mattina sul muro di cinta del cimitero di Pescia, laddove è stato sepolto Samuele Del Ministro, il vigile del fuoco morto a Torino lunedì scorso e del quale venerdì pomeriggio il vescovo Tardelli ha celebrato le esequie.

"Una delle malattie più pericolose della mente umana è sicuramente il fanatismo che immancabilmente diventa violenza - osserva il vescovo -. E se non è fanatismo è quel gusto della bravata che fa più male di quello che si pensi. Che Dio ci liberi da questi mali della mente e ne liberi in particolare i responsabili di questo becero vandalismo".

'Samuele non da malore, ma da vax ucciso' è stato scritto da ignoti al cimitero. "Chi ha commesso questo gesto ignobile non solo non conosceva Samuele ma ha infangato il suo ricordo e la sua memoria. Non avrei mai pensato che la sua morte potesse essere strumentalizzata, tanto meno per una battaglia che ci offende in ogni fibra dell'anima: a dolore si somma dolore", le parole di replica via social ieri della moglie Stefania Berti.





