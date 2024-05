Guarda Firenze, in 1.500 in corsa per la 50/a edizione

Edizione speciale quest'anno, la 50/a, per la Guarda Firenze, seconda gara di corsa più antica della città, organizzata da Firenze Marathon con la collaborazione di Atletica Firenze Marathon. Sulla linea di partenza stamani sono stati circa in 1500 complessivamente a partire, tra la gara dei 10 km per gli adulti e la mini Guarda Firenze di 3 km per ragazzi e famiglie, che hanno percorso le vie del centro storico. Come di consueto la partenza e l'arrivo sono avvenute in piazza Duomo, starter ufficiale l'assessore Sport Comune di Firenze Cosimo Guccione.

Evento a carattere non competitivo, non è stata prevista la tradizionale classifica, ma sono stati invece assegnati 150 premi a sorteggio di varia natura forniti dagli sponsor per tutti gli arrivati della 10 km. Senza registrazione ufficiale ma per onor di cronaca a tagliare il traguardo per primo tra gli uomini, è stato Ayoub Bouras confermando per il terzo anno consecutivo la leadership della competizione, al secondo posto , al secondo posto Abdessamad Biar tesserato per la Polisportiva Ellera, mentre in terza posizione Abdelouhaed Lablaida del G.S.

Maiano. Prima tra le donne al traguardo è stata la fiorentina Greta Grilli rappresentando uno degli sponsor ufficiali di Firenze Marathon ovvero Game 7 Athletics, seconda arrivata Maria Francesca Cabiddu, tesserata per l'Atletica Castello, mentre in terza posizione Maria Concetta Vittone tesserata per l'Atletica Firenze Marathon, ma che ha rappresentato Firenze Social Runner a quest'evento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA