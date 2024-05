In vendita a Soho la prima casa di John Lennon e Yoko Ono a NY

La casa di New York dove Yoko Ono e John Lennon abitarono all'inizio degli anni Settanta prima di trasferirsi al Dakota è stata messa in vendita per la prima volta in oltre mezzo secolo per 5,5 milioni di dollari.

La casa su due piani si trova al numero 496 di Broome Street a Soho. Appartiene ancora a Yoko e al figlio della coppia, Sean, che l'hanno affidata a un'agenzia immobiliare per organizzare la vendita. "Era la base delle loro aVventure artistiche", ha detto Philip Norman, il biografo di John. L'ex Beatle e la moglie, che ora ha 91 anni e un anno fa si è trasferita in permanenza in una fattoria a Franklin, nello stato di New York, avevano anche affittato un appartamento su Bank Street: "Era il loro salotto dove ricevevano e dove la gente andava e veniva".

La casa di Broome, costruita nel 1885, ha una superficie di 3800 metri quadrati che, in base ai regolamenti edilizi in vigore, possono essere raddoppiati rialzandola di altri tre piani: è uno spazio aperto con soffitti di oltre quattro metri e una camera da letto sul retro al piano terra, mentre il primo piano contiene un'area di lavoro e uno studio di registrazione.

Dopo aver vissuto a Soho, John e Yoko si trasferirono nel leggendario Dakota, all'angolo tra la 72/a strada e Central Park West, sotto cui Lennon fu assassinato all'inizio di dicembre del 1980.



