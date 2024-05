'Perla', la cagnolina magica di Isabel Allende nel primo albo

ISABEL ALLENDE, PERLA. LA CAGNOLINA MAGICA (FELTRINELLI JUNIOR ILLUSTRATI, PP PAGINE: 32, EURO 15.00). Perla, una cagnolina speciale con due superpoteri: nessuno può fare a meno di innamorarsi di lei e sa abbaiare con la forza di un leone. Isabel Allende racconta la sua storia nel primo albo illustrato per bambini e bambine dai 4 anni, Perla. La cagnolina magica', in libreria per Feltrinelli Junior con le illustrazioni dell'artista Sandy Rodriguez che vive a Los Angeles ed è cresciuta al confine tra Stati Uniti e Messico.

Ispirata alla cagnolina della Allende, è una storia su come reagire alla prepotenza ed è il primo capitolo di una trilogia.

Perla viene adottata dalla famiglia Rico e subito diventa la spalla di Nico, il più piccolo. I due diventano inseparabili: dormono insieme, giocano a palla, vanno al parco. Quando Nico è con Perla riesce a dire cose che non direbbe mai come la tristezza che prova quando viene bullizzato da un compagno di scuola. Un giorno, mentre sono al parco, un cane grosso e minaccioso si scaglia contro la piccola Perla, che reagisce sfoggiando il suo ruggito da leone. È così che a Nico viene in mente un'idea: farsi insegnare da Perla il suo superpotere per reagire contro il prepotente compagno di scuola.



