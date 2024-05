Perde controllo della moto, muore sul passo del Muraglione

Un uomo è morto a causa di un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 10:40 sul passo del Muraglione, nel territorio di San Godenzo (Firenze). Da quanto ricostruito la vittima, 53 anni, di Castrocaro Terme (Forlì-Cesena) era in sella a una moto quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo di quelli che servono per misurare la neve, sul lato della strada.

Inutili i soccorsi prestati dai sanitari intervenuti insieme ai carabinieri.

Da quanto ricostruito nessun altro veicolo sarebbe coinvolto nell'incidente. Da capire la causa per la quale il centauro, che era in viaggio da solo, ha perso il controllo della sua moto.





