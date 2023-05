Mostra racconta le donne del porto di Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 12 MAG - I volti delle donne sulle banchine impegnate al lavoro nel settore portuale raccontati con una mostra fotografica alla Biblioteca Guerrazzi a Livorno.

L'esposizione, visitabile dal 16 al 31 maggio, è dedicata al progetto 'Il Porto delle donne. Le donne nel settore portuale e marittimo, perché no?', progetto ideato e promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con l'Università di Pisa, l'associazione scientifica internazionale per la collaborazione fra porti e città Rete e il Cnr Iriss di Napoli che ha visto anche la partecipazione della Compagnia Portuali Livorno, Uniport, Alp, Tdt e Lorenzini & C.

La mostra è dedicata al lavoro portuale e marittimo svolto dalle donne nel porto di Livorno: le foto, scattate da Elena Cappanera, ritraggono le lavoratrici in banchina e le marittime a bordo nave. Le immagini sono accompagnate da pannelli contenenti alcune frasi estrapolate dalle interviste realizzate alle lavoratrici nell'ambito del progetto. In sala sarà collocato anche uno schermo che proietterà alcune interviste rilasciate dalle lavoratrici e il servizio sul progetto girato da Mediaset e andato in onda su Italia Uno nell'ambito di Studio Aperto Mag.

Ci auguriamo - ha detto l'assessora al porto Barbara Bonciani - che questa mostra permetta ai nostri cittadini -- di conoscere meglio il lavoro svolto dalle donne in porto e a bordo nave e avvicini i giovani e le giovani a queste professioni".

