Giornata Terra: Treedom, via 1500 chili di rifiuti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - Sono 1.500 chili di plastica e rifiuti dispersi nell'ambiente raccolti, oggi, sabato 22 aprile a Firenze, al largo Madonna di Loreto, nel corso dell'iniziativa per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, che ha visto protagonista Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita, e tutte le persone della propria community, insieme a Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica. Oltre 100 persone, tra volontari e organizzatori presenti all'iniziativa tra cui Federico Garcea, Ceo di Treedom e Andrea Giorgio, assessore all'ambiente del Comune di Firenze.

"Siamo felici di aver condiviso questo momento di attivismo con Plastic Free in occasione della Giornata della Terra - ha detto Federico Garcea, CEO & Founder di Treedom - A Firenze, abbiamo raccolto 1500 chili di plastica in poche ore di lavoro, dimostrando che anche le piccole azioni quotidiane possono fare una grande differenza. Dobbiamo continuare a fare pressione sui nostri governi per ottenere un cambiamento reale, ma non dobbiamo sottovalutare il potere dei nostri comportamenti individuali." Treedom quest'anno è media partner delle iniziative pianificate da Plastic Free per il weekend al fine di contrastare l'inquinamento da plastica - oltre 300 gli eventi in tutto il Paese, con oltre 25 mila volontari coinvolti - e ha chiamato a raccolta i propri dipendenti e tutti i cittadini per l'appuntamento fiorentino, in un gesto simbolico (ANSA).