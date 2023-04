Carro deragliato: ancora file e disagi in stazione Firenze Smn

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - Sono centinaia i passeggeri in fila alla stazione di Firenze Santa Maria Novella in attesa di avere qualche informazione sui tempi di partenza dei treni a seguito delle cancellazioni e dei ritardi provocati da un carro merci che in nottata è sviato nei pressi della stazione di Castello.

"Devo tornare a casa a Rovigo - spiega Sara, una 24enne che studia a Pisa -. Il mio treno ha 75 minuti di ritardo, doveva partire da Roma ma è ancora fermo". Dalle 11.30 di questa mattina in stazione c'è anche Corrado, in gruppo con altre tre persone, che avrebbero dovuto prendere un convoglio destinazione Torino ma, "non ci dicono nulla, siamo in fila per avere informazioni, abbiamo il numero 623 e siamo al numero 386".

"Siamo arrivati da Bergamo quattro giorni fa - racconta Denise, in gita a Firenze con la famiglia e il cagnolino -, avevamo il treno di ritorno alle 12.30 ma è stato cancellato stamani. Ci hanno detto che sarebbe stato meglio ripartire domani".

A lei fa eco Emanuela, la mamma che precisa: "Ci avevano scritto un messaggio sull'applicazione dicendo che il treno era cancellato ed ora siamo qui ad aspettare. Chi ci ripagherà di tutte le spese che dovremo affrontare se non riusciremo a partire, saranno a carico nostro?". (ANSA).