Carro deragliato imbracato e tolto da binari con grande gru

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - E' stato rimosso dalla sede ferroviaria il carro merci sviato questa notte a Firenze, nei pressi della stazione di Castello. Il carro è stato imbracato con delle grosse funi e alzato di molti metri da terra grazie a una grande gru. Sul binario restano solo alcuni dei 30 carrelli di cui era composto il convoglio, mentre altri, che erano in grado di circolare, sono stati spostati in precedenza.

A terra sul luogo dell'incidente rimane ancora il traliccio dell'energia elettrica per l'alimentazione della linea ferroviaria, su cui il carro si è adagiato dopo essere sviato.

Il carrello e il container che trasportava sono stati posti sotto sequestro. (ANSA).