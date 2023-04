Truffe su Internet a Siena, 4 episodi scoperti e denunciati

(ANSA) - SIENA, 17 APR - Quattro episodi di truffa on line scoperti dai carabinieri di Siena e di Monteroni d'Arbia dopo le denunce dei raggirati all'Arma e diversi truffatori identificati e denunciati alla procura. Un primo episodio ha colpito un imprenditore 50enne di Siena che aveva contattato un tale per l'annuncio di vendita su Internet di un box prefabbricato al prezzo di 1.700 euro. Ma il venditore, dopo aver dato gli estremi di una carta prepagata, convinceva la vittima a accreditare 300 euro quale acconto per la compravendita e poi si è reso irreperibile. I carabinieri sono risaliti a un 23enne di Napoli e l'hanno denunciato.

Secondo episodio contro un 40enne di Siena che ha versato come acconto la somma di 300 euro sul conto bancario dei due truffatori, per l'acquisto di una Playstation 5 postata su un sito di vendita on line: non ha mai ricevuto nulla. Le indagini hanno fatto risalire a un 58enne e a un 22enne di Catania: sono stati denunciati in concorso. Ma è pure caduto vittima l'amministratore di una società di costruzioni di Siena che dopo aver visionato su un sito l'annuncio di vendita di un escavatore per piccole lavorazioni, ha contattato il presunto venditore e come richiesto da quest'ultimo ha versato 2.500 euro sul conto corrente del truffatore. Questo si è reso irreperibile e il costruttore si è rivolto ai Carabinieri che hanno rintracciato e denunciato per truffa una 22 enne di Chianciano Terme. Quarto caso per un fatto di 'smishing', tecnica di manipolazione di servizi home banking. A rimanere vittima della truffa un 56enne di Siena il quale, dopo aver ricevuto la telefonata da un finto operatore della sua banca che gli prospettava problematiche del servizio on line, veniva indotto a cancellare e poi reinstallare l'applicazione dell'istituto di credito; in questo momento veniva chiesto di fornire i dati sensibili e le credenziali di accesso, passo falso. Mediante raggiro veniva indotto dal truffatore ad eseguire un bonifico di 10.000 euro su un conto corrente per verificare la funzionalità del servizio, per fare una prova. Resosi conto dell'inganno, il truffato si è rivolto ai carabinieri. Indagine-lampo dell'Arma e denuncia contro un 52enne residente a Rovigo accusato di truffa. (ANSA).