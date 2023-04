Gabbani festeggia compleanno con concerto nella sua Carrara

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 17 APR - Un concerto/evento speciale il giorno del suo compleanno, nella sua città. E' quanto accadrà il 9 settembre per Francesco Gabbani che festeggerà gli anni con un grande spettacolo all' Imm-CarraraFiere a Marina di Carrara (Massa Carrara). L'evento, 'Finalmente a casa' è stato presentato oggi.

"Questa data sarà l'occasione per ripercorrere assieme la mia storia artistica - racconta Gabbani -, sarà il concerto più lungo che abbia mai fatto e vorrei far ascoltare molte delle canzoni che ho composto proprio a Carrara. Un viaggio nel tempo, insomma, per scoprire la mia storia emotiva legata a Carrara, tradotta in termini di racconto musicale del mio percorso artistico, e per scoprire la città come ingrediente fondamentale per la mia dimensione cantautorale". "Dopo l'esperienza del 2016 - spiega ancora - non avevo più avuto l'occasione di esibirmi con un concerto nella città in cui sono nato. Riuscire oggi a poter annunciare questa data è un qualcosa che mi riempie di gioia e che ribadisce il legame indissolubile con il mio territorio, dove ho scelto di continuare a vivere. Fare quindi a Carrara questo evento, nel giorno in cui sono nato, ha un valore sentimentale, per godere di questa cosa assieme alla mia gente, ma non solo: mi auguro che questa giornata possa attrarre i miei supporter, affinché nella condivisione del concerto, possano conoscere la terra nella quale sono cresciuto, sia artisticamente che come uomo, e che ancora oggi sa emozionarmi quotidianamente, con le sue bellezze contenute tra il mare e le Alpi Apuane. Una dimensione emotiva che intendo condividere con tutti coloro che interverranno a questo incontro". (ANSA).