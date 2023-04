Jannik Sinner si aggiudica il derby italiano nei quarti del torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale, e vola in semifinale dove domani sfiderà il danese Holger Rune. L'altoatesino ha battuto Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-2 6-2 in un'ora e 15 minuti di gioco. Musetti era approdato ai quarti compiendo una vera e propria impresa: aveva battuto, in rimonta, il numero 1 al mondo Novak Djokovic (4-6, 7-5, 6-4).