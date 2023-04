Conference League: Lech-Fiorentina 1-4

(ANSA) - ROMA, 13 APR - La Fiorentina ha battuto il Lech Poznan 4-1 nella partita di andata dei quarti di finale di Conference League, in Polonia, ipotecando il passaggio in semifinale. Andati in vantaggio con Cabral al 4', i viola sono stati raggiunti al 20' dal norvegese Velde, ma prima dell'intervallo sono tornati avanti con Nico Gonzalez. Nella ripresa, le reti di Bonaventura al 13' e di Ikoné al 18'.

(ANSA).