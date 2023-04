Donna morsa da un lupo in Lucchesia

(ANSA) - PORCARI (LUCCA), 11 APR - Una donna di 50 anni sarebbe stata morsa da un lupo in una zona isolata di Porcari (Lucca), in Lucchesia, nel tentativo di difendere il suo cane. A riportarlo il sindaco Leonardo Fornaciari su Facebook.

"Ho incontrato da poco, a casa sua, una signora di Porcari che ieri ha avuto un incontro ravvicinato con un lupo - scrive il sindaco -. Mi ha assicurato che non era un lupo cecoslovacco.

Stava portando il suo cane in giro in via Pollinelle", "sul crinale al confine tra Porcari e Montecarlo. È sbucato un lupo che ha cercato di attaccare il cane e la signora per proteggerlo ha subito un morso sulla mano e sull'avambraccio". "La signora mi dice che il lupo era da solo - aggiunge il sindaco - ma in passato ha visto anche gruppi di tre o quattro esemplari nella solita zona". Fornaciari spiega che la donna ha ricevuto "qualche punto di sutura e sono già in atto la terapia antitetanica e antirabbica. La comunicazione ufficiale mi è arrivata anche dal dipartimento Asl competente. Senza creare allarmismi esagerati cerchiamo di prestare la massima attenzione e occhi aperti soprattutto quando portiamo in giro i nostri cani in zone molto isolate". Dall'Asl Toscana nord ovest confermano di aver prestato le cure del caso a una signora che sosteneva di essere stata morsa da un lupo. Agli operatori del dipartimento di Igiene, la donna ha raccontato quanto riportato dal sindaco, facendo scattare l'iter sanitario: è stata quindi sottoposta al siero antirabbia e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. (ANSA).