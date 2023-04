Il Parco potenzia la videosorveglianza all'isola di Capraia

(ANSA) - ISOLA DI CAPRAIA (LIVORNO), 04 APR - Potenziate le telecamere della videosorveglianza all'isola di Capraia (Livorno) da parte del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, che ha finanziato l'installazione di nuove e più potenti telecamere ad integrazione o sostituzione delle precedenti. Grazie a queste sarà possibile ottenere immagini di alta qualità con visione anche notturna, a supporto della tutela delle aree di mare più sensibili e interdette alla navigazione.

"La nitidezza di queste immagini è straordinaria - ha detto il presidente Sammuri - e renderà più facile individuare eventuali responsabili di accessi illeciti. I lavori sono previsti su tutte le isole, ma la prima è stata l'isola di Capraia a cui è stata data priorità per la frequentazione accertata della Foca monaca che richiede un'attenzione particolare e una tutela assoluta". Inoltre, grazie al miglioramento, "con una più potente definizione delle immagini, della telecamera a infrarossi all'interno nella grotta della Foca Monaca, gli studiosi di Ispra potranno individuare con più precisione le caratteristiche degli esemplari che si avvicinano riconoscendone anche il sesso e l'età, cosa che in precedenza risultava molto difficoltosa".

Allo stesso tempo sono stati realizzati anche i lavori di installazione tecnica nella sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Capraia Isola che consentiranno alla guardia costiera di accedere in via diretta alle immagini registrate dalle telecamere. (ANSA).