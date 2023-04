Ied sceglie Lucy Orta come mentore dei suoi studenti

(ANSA) - FIRENZE, 04 APR - L'artista inglese Lucy Orta sarà la mentore che guiderà un gruppo di studenti selezionati da tutte le sedi di Italia, Spagna e Brasile dello Ied per lavorare all'ideazione di una grande installazione sul tema 'transition' che sarà presentata il 14 giugno nel Salone Brunelleschi dell'Istituto degli Innocenti, in occasione di Pitti Uomo 104.

E' stata scelta, viene spiegato, per la capacità di unire disegno, scultura, tessile, fotografia, cinema. "Questi giovani designer sono diventati i protagonisti attivi di un mondo futuro che dovremo abitare - ha detto l'artista - Si stanno confrontando con l'instabilità ambientale e le molteplici ansie connesse per immaginare scenari positivi e sostenibili. Un futuro abitato da esseri con identità multiple e da ibridi uomo-natura-macchina del Novacene. Idee originali germogliate dai loro schizzi saranno riunite in un'installazione fertile, con al centro la ricerca materiale e tecnologica: abiti disegnati dall'Intelligenza Artificiale generativa, tessuti che riproducono canzoni o che crescono da soli prima di riassorbirsi naturalmente nella terra".

L'artista ha incontrato ieri nella sede di Firenze gli studenti per avviare una riflessione sul tema e tradurla in un'opera che esalti la sala Brunelleschi dell'Istituto degli Innocenti. "Con questa installazione vogliamo creare anche un'occasione di riflessione su quel percorso che conduce dalla condizione di giovane a quella di adulto - ha detto Danilo Venturi, direttore Ied Firenze - quel processo di transizione che "investe" ogni studente negli anni di studio e in questo scenario si profila sempre più centrale il ruolo della scuola come strumento di consapevolezza". (ANSA).