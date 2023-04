Auto vola giù da viadotto dell'Indiano a Firenze, un ferito

(ANSA) - FIRENZE, 02 APR - Intervento dei vigili del fuoco a Firenze per un'autovettura che è precipitata dal Viadotto dell'Indiano, il ponte sospeso sull'Arno che collega le periferie ovest di Peretola e Isolotto. L'auto è finita sul terreno sottostante vicino ai pilastri dell'infrastruttura, un salto di alcuni metri. Il tratto interessato è quello della carreggiata che dall'Isolotto porta in direzione Peretola. I vigili del fuoco hanno estratto in vita il conducente dalle lamiere del veicolo, poi lo hanno affidato al personale del 118 che lo ha ricoverato al pronto soccorso. (ANSA).