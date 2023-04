Intervento dei vigili del fuoco su ponteggio cantiere a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Sono stati una decina gli interventi legati al maltempo effettuati dalla mezzanotte dai vigili del fuoco di Firenze.

Tra questi anche alcuni ascensori bloccati. Inoltre i pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza di un ponteggio per il castello di tiro di un cantiere di un condominio in Lungarno Amerigo Vespucci. (ANSA).