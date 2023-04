Le opere di Martínez Celaya al Marini di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - Una decina di sculture e due pitture di Enrique Martínez Celaya sono al centro della prima mostra in Italia dedicata all'artista di origini cubane. Dal 31 marzo al 29 maggio il museo Marino Marini di Firenze presenta 'Guardare e aspettare: Enrique Martínez Celaya. Sculture Selezionate 2005-2023'. Il museo fiorentino conserva nella sua collezione permanente 183 opere di Marini, tra cui tante sculture, anche monumentali. La mostra presentata oggi, a cura di Giorgio Verzotti, rivolge un'attenzione specifica proprio alla scultura di Martínez Celaya, creando un dialogo con le opere di Marini e le sale che le ospitano. Formatosi come pittore, in oltre trent'anni di pratica artistica, Martínez Celaya ha sperimentato anche la scultura, la fotografia, il video e la scrittura. Nei lavori esposti a Firenze le immagini tremolanti dei suoi dipinti diventano oggetti concreti in bronzo, cemento, cera o legno. In mostra, tra le altre opere, due figure bianche in cemento unite in un abbraccio e la statua in bronzo dipinto di bianco di un ragazzo che sta sollevando un braccio, ma indossa veri calzoni di tela. Due opere spiccano per complessità strutturale: da un lato un cervo sta appeso dentro una struttura metallica tramite fili di ferro, e sul suo corpo in fiberglass bianco leggiamo scritta a mano una frase di Eliot che parla della precarietà dell'esistenza, dall'altro, una vera uccelliera metallica ospita la statua di un ragazzo dall'aria contrita e lo sguardo volto a terra e, solo avvicinandoci, scopriamo che anch'esso è costruito come un'uccelliera. "Sono onorato di essere qui - ha detto l'artista - non ho mai lavorato in un museo con così tanta storia ed è una grande occasione per me. Sono molto felice di aver portato qui il mio lavoro e di averlo contestualizzato negli spazi del museo Marino Marini".

