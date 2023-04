In area comunale Prato nascerà un bosco con 150 alberi

(ANSA) - PRATO, 31 MAR - Nascerà a Prato, nell'area comunale tra via Salvatore Allende e via dell'Orsa Minore, un vero e proprio bosco costituito da circa 150 alberi di specie miste e 400 arbusti distribuiti su una superficie di 7.500 mq. E' quanto prevede il progetto 'Arte per la ri-Forestazione', frutto di una sinergia tra Comune di Prato, Associazione Arte Continua (che ha donato al Comune 150 mila euro) e Stefano Mancuso (con Pnat, spin-off dell'Università di Firenze), nell'ambito dell'iniziativa 'Prato Forest City'.

Lo scopo, si spiega in una nota, è quello di limitare l'impatto della strada e costruire un nuovo luogo di socializzazione, con tante piante di diverse tipologie provenienti da tutte le parti del mondo. Il progetto 'Arte per la ri-Forestazione' è stato finanziato dall'Associazione Arte Continua con la promozione di una campagna di raccolta fondi, tramite asta solidale online e trattativa privata. La creazione della foresta urbana direttamente collegata con quartieri residenziali in parte popolari nell'area Tobbiana-Allende, è progettata come percorso che permetta ai cittadini di vivere a contatto con la natura. La messa a dimora del primo albero è prevista per il 4 ottobre 2023, giorno in cui si celebra San Francesco d'Assisi patrono d'Italia e modello di rapporto equilibrato tra uomo e natura. (ANSA).