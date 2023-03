Madonna del Parto, delegazione Mic valuta i luoghi dell'opera

(ANSA) - MONTERCHI (AREZZO), 27 MAR - Una delegazione del Mic, guidata dal responsabile della segreteria dell'ufficio tecnico Emanuele Merlino, ha visitato l'attuale sede della Madonna del Parto, capolavoro di Piero della Francesca, che è la ex scuola elementare di Monterchi trasformata in museo, e poi si è recata alla Cappella Momentana vicino al cimitero dove una sentenza del Consiglio di Stato di un anno fa 'vorrebbe' ricollocare l'opera. E' emerso che le condizioni attuali della Cappella, ristrutturata parzialmente data l'esiguità del finanziamento di 150 mila euro nel 2014, non consentirebbero tuttavia lo spostamento. Piero della Francesca dipinse l'opera proprio nella Cappella che non ha più però le stesse caratteristiche. La delegazione ha preso atto della situazione verificando le condizioni del contesto. Alla visita erano presenti i parlamentari Paolo Marcheschi, componente della commissione Cultura del Senato, e Simona Petrucci, che ha sollecitato l'intervento della commissione "a dimostrazione dell'interesse forte del governo per la questione", ha sottolineato Marcheschi. "Cerchiamo di trovare una soluzione, però tenendo sempre presente - ha commentato Merlino - che esiste una sentenza del Consiglio di Stato che ne ordina il trasferimento. Questo è l'inizio di un percorso". Il sindaco Alfredo Romanelli si è detto "fiducioso per trovare una soluzione condivisa". Alla visita era presente anche il soprintendente di Arezzo, Siena e Grosseto Gabriele Manetti. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha detto: "Sento aleggiare una soluzione e io credo che la Madonna del Parto sia talmente fusa con la municipalità di Monterchi che meriti di restare dov'è". (ANSA).