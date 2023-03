Cinema: oltre 70 film per Florence Korea Film Fest

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - Oltre 70 film divisi in varie sezioni, otto ospiti e quattro masterclass, tra cui quella del premio Oscar Bong Joon-ho: è quanto propone il programma del 21esimo Florence Korea Film Fest, il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana contemporane, in programma a Firenze dal 30 marzo al 7 aprile al cinema La Compagnia.

Tra i principali ospiti, l'attore Park Hae-il, il regista premio Oscar Bong Joon-ho, la regista Yim Soon-Rye, tra le più rappresentative del mondo femminile della Corea del Sud, ma anche i registi Kim Han-min, Park Gyu-tae e July Jung. In programma anche l'esordio alla regia di Lee Jung-jae (di Squid Game) con la prima italiana di Hunt. In programma anche la prima retrospettiva in Italia della star del cinema coreano Park Hae-il; l'omaggio al cinema delle donne con le registe Yim Soon-rye e la giovane cineasta July Jung. Novità dell'edizione 2023 è il focus K-Woman, sezione interamente dedicata agli sguardi femminili del cinema sud-coreano. Tra le peculiarità di questa edizione c'è la sezione dedicata a Webtoon, i fumetti digitali pensati per essere letti su smartphone. Il festival sarà inaugurato, il 30 marzo, dalla prima italiana di 'Hansan: Rising Dragon Redux', un kolossal bellico diretto da Kim Han-min, che sarà presente in sala, sulla storica battaglia dell'isola di Hansan, secondo episodio della trilogia di Kim sulle battaglie guidate da Yi Sun-sin. Tra gli interpreti, anche l'ospite speciale di questa edizione Park Hae-il, nei panni dell'ammiraglio Joseon Yi Sun-sin. A chiudere la rassegna, il 7 aprile, 'Life is beautiful' un road movie musicale diretto Choi Kook-hee, che sarà presente in sala, sulla storia di Oh Se Yeon, che fa una strana richiesta al marito come regalo di compleanno: ritrovare il suo primo amore dei tempi della scuola. (ANSA).