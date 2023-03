Nardella, verso semplificazione per pannelli solari a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - "Oggi abbiamo approvato la delibera della Vas sulle nuove regole di semplificazione delle autorizzazioni per i pannelli fotovoltaici, abbiamo inserito anche Castello". Lo ha annunciato Dario Nardella, sindaco di Firenze, al termine della giunta programmatica di oggi.

"Incontrerò presto la sovrintendente Ranaldi per lavorare il più possibile in sintonia, visto che i rapporti sono eccellenti", ha aggiunto.

Nardella ha spiegato che "ovviamente aspettiamo la delibera di approvazione, quella definitiva che chiuderà l'iter, per poi avere il nuovo meccanismo che sarà di estrema semplificazione: si azzerano tutte le procedure edilizie e rimarranno solo quelle legate al vincolo paesaggistico. Ho già fatto una proposta al sottosegretario Sgarbi su questo tema, e spero di incontrarlo nei prossimi giorni per chiedere una deroga in Italia a tutti i vincoli paesaggistici nelle zone dove ci sono aree degradate, abbandonate o industriali".

Secondo il sindaco, per far questo "ci vuole una 'normetta', ma con tutti i decreti che fa il Governo non credo sia un grande sforzo fare una cosa del genere". Per Nardella infatti "l'azzeramento delle autorizzazioni edilizie è una buona cosa ma non basta, bisogna arrivare a burocrazia zero per i pannelli altrimenti ci prendiamo in giro e non faremo mai la famosa svolta green con le energie pulite". (ANSA).