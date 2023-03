Furti in casa a Firenze e provincia, 2 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Due uomini di 41 e 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri, in esecuzione di una misura di custodia cautelare, con accusa di essere responsabili di 9 furti in abitazione messi a segno in quasi 3 mesi, dal 9 dicembre all'11 febbraio scorsi a Firenze, Fiesole (località Girone e Caldine), Pontassieve (località Sieci), San Casciano Val di Pesa e Impruneta. I colpi complessivamente avrebbero fruttato 60.000 euro di refurtiva tra orologi quali Baume et Mercier, Rolex e Lorenz, soldi in contanti, monili preziosi, profumi e borse di lusso. Le perquisizioni effettuate dai militari nei confronti dei due arrestati hanno consentito di recuperare "ingente refurtiva, la cui gran parte è già stata restituita alle vittime" e di sequestrare vari arnesi atti allo scasso.

I due arrestati sono entrambi di nazionalità albanese e disoccupati. Secondo le indagini svolte dai carabinieri del nucleo operativo di Firenze, utilizzando un'auto intestata a un prestanome, avrebbero messo a segno, in orario pomeridiano e serale, i 9 furti consumati e tentati contestati "con insolita capacità organizzativa e con modus operandi connotato da evidente spregiudicatezza": "L'impressionante serialità predatoria - spiega l'Arma - sarebbe il risultato di una accurata preparazione strategica e di una collaudata suddivisione dei ruoli": individuate le case, dopo appostamenti, dove colpire approfittando dell'assenza delle vittime, il 41enne avrebbe avuto un ruolo di autista, attendendo in auto con il motore acceso, il 30enne, sfruttando la propria agilità, sarebbe entrato nelle abitazioni "talvolta anche arrampicandosi" lungo le grondaie ad esempio.

Ai due i militari sono arrivati anche con l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e dei lettori targhe delle aree interessate, a testimonianze e all'impronta di una scarpa su un cuscino di una delle case colpite, "poi rinvenuta a casa di un indagato. Ricettazione e furto continuato in concorso, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'aver adoperato destrezza, le accuse contestate ai due uomini. (ANSA).