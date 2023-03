Ritrovati fondali di scena del teatro di Elisa Bonaparte a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 20 MAR - Ritrovati nei depositi dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano (Lucca) due fondali di scena del teatro ottocentesco di Elisa Bonaparte-Baciocchi, fatto costruire dalla sorella di Napoleone all'interno di Palazzo Ducale a Lucca. Il ritrovamento segue quello di due colonne lignee dello stesso teatro.

Con questa scoperta, spiega una nota, una volta eseguito il restauro, sarà possibile restituire l'identità a quello spazio dove, al tempo della principessa, si tenevano feste e spettacoli. La scoperta è stata resa nota oggi alla presenza, tra gli altri, del presidente della Provincia Luca Menesini, della presidente dell'associazione "Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana" Roberta Martinelli, della funzionaria della soprintendenza Ilaria Boncompagni, e del responsabile Direzione Tirrenica Banco Bpm Adelmo Lelli.

Il ritrovamento è avvenuto nell'ambito della campagna di studi promossa dall'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana" Aps. In precedenza queste indagini, condotte in prima persona da Velia Gini Bartoli, avevano consentito di identificare due colonne lignee che facevano parte dell'arredo del teatro, restaurate grazie alla disponibilità di Banco Bpm e del Rotary Club di Lucca e conservate ora in una delle sale di Palazzo Ducale. La stessa operazione sarà adesso rinnovata con i due fondali, attualmente di proprietà dell'Asl Toscana nord ovest che ha sottoscritto con l'associazione un comodato d'uso finalizzato al loro recupero e alla loro custodia per tutto il tempo necessario.

I due fondali di scena, in legno, hanno dimensioni di 2,5 metri di larghezza per 1,50 di altezza; sono dipinti fronte-retro in modo da rappresentare due 'ambienti' diversi: l'interno di una cucina e la scala di un giardino in esterno; ciascun fondale necessita di essere accostato all'altro per comporre la scena completa. Una volta conclusi i lavori di restauro è previsto che i due fondali vengano affidati alla Provincia di Lucca per essere collocati, insieme alle colonne, nello spazio del Teatro di Elisa Bonaparte. (ANSA).