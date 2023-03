Scontro tra un'auto e un quadriciclo, un morto nel Pisano

(ANSA) - PISA, 19 MAR - Un uomo è morto stamani in un incidente stradale tra un'auto e un quadriciclo avvenuto su una strada provinciale della Valdera, nel Pisano. La vittima è un 44enne di Peccioli (Pisa) che era alla guida del veicolo leggero mentre l'automobilista, un 31enne, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso di Pisa con diversi traumi.

Secondo quanto si è appreso l'uomo di 44 anni era già in arresto cardiaco all'arrivo dell'ambulanza e sono risultata vane le manovre di rianimazione eseguite sul posto tanto che il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Saranno i carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di un centro commerciale.

