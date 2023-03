Assessora revocata, polemica tramvia pretesto per rimpasto

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - "Appare chiaro, lo si capisce dai fatti che hanno preceduto la decisione odierna, che in realtà questo episodio", ossia la polemica sul passaggio della tramvia in piazza Duomo, "è stato un pretesto per compiere una manovra di cui si è letto sui giornali nei giorni scorsi, il rimpasto di giunta". Lo ha detto Cecilia Del Re, ex assessora all'urbanistica del Comune di Firenze, parlando in conferenza stampa a proposito della revoca delle sue deleghe disposta oggi dal sindaco Dario Nardella.

"Ho appreso la notizia dagli organi di stampa, non sono riuscito a parlare col sindaco Nardella, gli ho chiesto un incontro, ho provato a chiamarlo, ma senza successo", ha spiegato Del Re. "Ringrazio coloro che si sono mobilitati - ha detto - in modo trasversale, e si sono dissociati, anche nell'area Schlein. in molti mi dicevano che la resa dei conti era stata solo rinviata. Mi auguravo che così non fosse, e che si potesse aprire una nuova stagione per il Pd anche a livello territoriale". Tuttavia, ha concluso Del Re, "non basta cambiar pelle a livello nazionale se le stesse logiche perdurano a livello locale: il gesto odierno, i toni di questi giorni, non sono un bel messaggio". (ANSA).