Raffiche fino a 25 nodi, stop a traffico portuale a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 14 MAR - Traffico portuale sospeso a Livorno a causa del forte vento da sud che sta sferzando la costa da stamattina con raffiche tra i 20 e i 25 nodi. Solo due ingressi si sono registrati da stamani, spiegano dall'avvisatore marittimo del porto, poi il resto del traffico marittimo sia in ingresso che in uscita risulta sospeso. Prevista entro la mattinata una unica partenza per Olbia del Moby Aki, mentre il traghetto Liburna diretto a Capraia ha rimandato la corsa delle 8.30 per provare a partire alle 13.30. Le condizioni del vento secondo le previsioni dovrebbero allentare intorno a metà pomeriggio.

Nel canale di Piombino per quanto riguarda i collegamenti con l'Isola d'Elba, al momento come segnalano dalla capitaneria piombinese, risultano sospese soltanto le corse dell'aliscafo mentre il resto dei traghetti viaggia regolarmente. (ANSA).